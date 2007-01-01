Очередной морозный день ждёт Калугу

4 февраля в Калужской области ожидается морозная погода без осадков. Утром столбики термометров покажут около минус 25 градусов, днём немного потеплеет - до минус 16 градусов.

Ветер будет слабым — западного направления, порывы не превысят 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что заметно выше нормы. Такие показатели могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Синоптики рекомендуют одеваться тепло при выходе на улицу и следить за состоянием отопительных систем в домах.