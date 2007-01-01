Обнинск
-28...-27 °С
Погода

Мороз и солнце прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.02, 05:50
3 февраля в Калужской области ожидается ясная и морозная погода без осадков. Утром столбики термометров покажут около минус 25 градусов. Днём температура немного повысится, но сохранится морозной.

Ветер будет слабым — западного направления, порывы не превысят 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, что выше нормы для региона. Такие условия могут повлиять на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимостью.

Синоптики рекомендуют одеваться тепло, особенно при длительном пребывании на улице, и следить за состоянием отопительных систем в домах.

