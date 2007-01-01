В понедельник Калужскую область ждут крепкие морозы

В понедельник, 2 февраля, в Калужской области сохранится морозная погода с облачностью.

Осадков в течение дня почти не ожидается, лишь к вечеру возможен небольшой снег.

Синоптики прогнозируют, что температура продолжит оставаться очень низкой. Утром воздух охладится до -21 градуса, днём потеплеет лишь до -18, а к вечеру снова опустится до -20 градусов.

Западный ветер скоростью 2-5 метров в секунду при влажности около 75% создаст ощущение мороза до -25…-27 градусов.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба, УФ-индекс 1 балл, а геомагнитное поле Земли пока останется спокойным в 3 балла.

Метеорологи отмечают, что такие погодные условия неблагоприятны для длительного пребывания на улице. Специалисты рекомендуют выбирать многослойную одежду и обязательно носить тёплые головные уборы, шарфы и перчатки.