Сильные вспышки на Солнце грозят калужанам магнитными бурями

Солнце резко увеличило активность после спокойного периода.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, утром 1 февраля зафиксировали три мощные вспышки класса M.

Эти события стали неожиданностью для учёных, которые прогнозировали спад активности на целый месяц. Рост связан с быстрым развитием новой группы пятен на поверхности Солнца, которая сформировалась 31 января.

Одна из вспышек, произошедшая около 13:00 по московскому времени, получила балл M6.6. Это в десять раз мощнее обычных явлений. Астрофизики не исключают, что к вечеру активность может достичь максимального уровня X.

Пока выбросы плазмы не направлены прямо на Землю, так как их источник находится на краю солнечного диска. Однако через двое суток, когда эта зона сместится к центру, жителей Калужской области могут ожидать геомагнитные возмущения.