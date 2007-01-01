Холодная волна отступит от Калужской области к выходным

По прогнозам синоптиков, в начале недели температура воздуха в регионе сохранится на 10–12 градусов ниже климатической нормы.

В ночные часы первой половины недели столбики термометров могут показать до минус 25 градусов. Днём воздух тоже не прогреется сильнее, чем до –13…–18°C. Лишь в среду возможен небольшой снег, а в остальное время небо будет ясным.

Перелом в погоде наступит только в четверг. С запада придут более тёплые воздушные потоки, и ночные морозы ослабнут до –15…–20°C. К вечеру четверга метеорологи обещают начало снегопада.

Кардинальное потепление жители региона почувствуют уже к пятнице. Ночью температура не опустится ниже –10°C, а днём составит около –5°C. Снег будет идти почти непрерывно, временами усиливаясь до метели.