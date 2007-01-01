Обнинск
-18...-17 °С
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается морозная погода

Дмитрий Ивьев
31.01, 05:50
0 143
В субботу, 31 января, на территории Калужской области синоптики прогнозируют морозную погоду без осадков. Небо прояснится.

Температура воздуха утром опустится до минус 20 градусов. Ветер северный, с порывами до 5 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы для региона.

Метеорологи рекомендуют одеваться потеплее и соблюдать меры предосторожности при длительном пребывании на улице.

