В Калужской области ожидается морозная погода
В субботу, 31 января, на территории Калужской области синоптики прогнозируют морозную погоду без осадков. Небо прояснится.
Температура воздуха утром опустится до минус 20 градусов. Ветер северный, с порывами до 5 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы для региона.
Метеорологи рекомендуют одеваться потеплее и соблюдать меры предосторожности при длительном пребывании на улице.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь