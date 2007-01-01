Морозы усилятся в Калужской области

В пятницу, 30 января, в Калужской области будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит около -15 градусов.

Ветер северный, порывы достигнут 5 м/с, что усилит ощущение холода.

Атмосферное давление повысится до 746 мм ртутного столба.

Жителям рекомендуется одеваться теплее и соблюдать осторожность при длительном пребывании на улице.