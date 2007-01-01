Морозы усилятся в Калужской области
В пятницу, 30 января, в Калужской области будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит около -15 градусов.
Ветер северный, порывы достигнут 5 м/с, что усилит ощущение холода.
Атмосферное давление повысится до 746 мм ртутного столба.
Жителям рекомендуется одеваться теплее и соблюдать осторожность при длительном пребывании на улице.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь