В Калужской области ожидается похолодание и снегопад

В четверг, 29 января, в Калужской области будет пасмурно, а в течение всего дня возможен снег.

Температура воздуха составит около -10 градусов.

Ветер северный, порывы достигнут 4 м/с, что усилит ощущение холода. Атмосферное давление - 737 мм ртутного столба, что остаётся ниже нормы.

Из-за снега и пониженных температур на дорогах возможна гололедица. Жителям рекомендуется одеваться теплее и быть внимательными при передвижении.