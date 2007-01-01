В Калужской области ожидается похолодание и снегопад
В четверг, 29 января, в Калужской области будет пасмурно, а в течение всего дня возможен снег.
Температура воздуха составит около -10 градусов.
Ветер северный, порывы достигнут 4 м/с, что усилит ощущение холода. Атмосферное давление - 737 мм ртутного столба, что остаётся ниже нормы.
Из-за снега и пониженных температур на дорогах возможна гололедица. Жителям рекомендуется одеваться теплее и быть внимательными при передвижении.
