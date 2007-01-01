В Калужской области прогнозируют новые снегопады

В среду, 28 января, в Калужской области сохранится пасмурная погода с осадками в виде снега в течение всего дня. Температура воздуха составит около -8 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока, порывы достигнут 3 м/с. Атмосферное давление понизится до 735 мм ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Из-за снегопада на дорогах возможна гололедица, а также ухудшение видимости. Жителям рекомендуется быть внимательными при передвижении.