Обнинск
-29...-28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Сильные морозы ждут калужан
Новость дня Погода

Сильные морозы ждут калужан

Дмитрий Ивьев
25.01, 05:50
0 172
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 25 января, в Калужской области сохранится облачная погода без осадков. Температура утром и вечером составит около –20 градусов, днём немного потеплеет — до –17.

Ветер будет слабым, юго-восточного направления, с порывами до 2 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким — 751 мм ртутного столба.

Метеоусловия будут способствовать образованию наледи на дорогах и тротуарах. Жителям рекомендуется одеваться тепло и соблюдать осторожность при передвижении.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5lUTFwa2VGN004d1VjUEduV3N0SHc9PSIsInZhbHVlIjoiWmtWV0l1OG15ZG1NRHRiYk00NldBeUYvcjAraGR1N1JJSlVEM3dlakhpdHBzaTlEcFRja1czVDdGSDFqa2EyZlF3WTU2eFVpTTNwSzNZQmhBN2hxYkYvSFJ2NHo0Zk9RZUp6Nkp6SU5ZRlRXZkhnLzYwNFhkS0VBcjJSTExiU0htZ0d3cnQwaXdrWkg0REVVc2c3R3NLSjIxMktvUXNuWUhwQVprSlZQZlJ2TWhWcnV4cm0zMlZhczA0VUQrRlM0UXA1WjRRZXNrTWROaUlmYU5COGtXZU05dm5IYlI0bjBmY2J2eitpQk5SNUpCTm9aMTkrNGdNQnVyT1JwRW1hR25zM0RzRHpINUtnNlpGNnpyOWQ4QjFsYU9TZ3JnY0VkSFNjQ2UyVWFEakpncHg1aWk2K3BFUkhxdlJzUGpTckhEVVJVTkQrczYyY3BTTldCZHZSNlR6djJrdVZBOGhxb3pKd2tuWTlhREc4eXgwNnMzeXdmaGppQkc3QkZ2ajlPYjc1UTJ6ZTZSZTZyZ3lHRTRCYW1OdmZtb24rVW90czVEdngyajl3aFFVd1dMemNvNjRGemN0bnZ2OTQ4dnR2MSIsIm1hYyI6ImEwOTI0NTBkZGJiMWU2ZjQ2ZmVmN2E2NWQyMmEyYmVjNmU4YWMyMzJmMjZiNWU4MzVhOTYzODU3YjRiMmQ4Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhERysvS3BZVHFqMVpsT3VZdG1JM2c9PSIsInZhbHVlIjoiZFdKM1h2dGNxSzExUzg1QS9LS3Qvc1oweGlkNStPWHROaWk4aXpQQWpWMlU0TEV6Z2Nrb0hlOUZ2cDZLZXZacXpzOFZZQ0RYdzk5Ylh4SWNRZ0NKeUtTMmlNdkt6UEMzT0p0anUzZkwrMUZPWmc5bzg4U1JKM3FuMkJGY1dPdzEwdVFJZFNOZG1DS01USTRKTjlwYTMrN2Zaa2ljaGRnT0RuUFFWblRkZHUrclRaWlNDbnROeHZIYTMwMUdrRGVWVFdwTFhkcmtzaXMwYTg2V0VNOVMxdnZIMnlCSUFvSUFDTXZCZVNpRTJOSU42R1lwYnFUcFVMQXdFT3NTWE5MVFpRTkZSNUhONGlKTzhId2FFYllUenR1N2NSRm8vZ1lDMGwxWWJPOFBXRGxaVjNMRjN2dEtHd3dSWEtxR2JTdHE3bWZBSERUdTV1OUFYWDNBS2ZncGdSUk9uMGY3REc2RXVuS3pnOUU1SDhYUmxYTmkydjR0SWlJNEJweGF3bXpzRzloVTJja1JJbzdWb21oRURjZzdjczZIZTJkaUthVjBiUVduOEdDRk1NODRvUmVaTm9MMWpnL0R5bTZNREIvVmtjVk1RdVB6YXZPdXA5K2dxbTdnNGxZSUdYQXZmQlhkWlY3OWtXaEpndUpkc0I1bDhuc2VLbjhkbHNRSWxwZGxoNkhIZ09qZGpCcGZLSzUwbU91UXlwbWxvdjlkTVZsaGpmRHpBSDZ1ZlhpRzRBdmRKREw4c0RUK1dIVGVESklBL05QVWI3UUhydkNGUlNiZEtpaXQwc3l4MW0rMjlWVXc0MjdtREJLOGFKZEYwWnJtMVI2dEc5MmM4MXJZQ2hqNSIsIm1hYyI6IjZlMjIxMjM0OTk5N2Q1MDMyMjJmNjE2OGIwYTlhMzYwZjEyYzNjMzEzNzFiMTM4ZWQxZDIwYjEyM2IxNjM1YzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+