Сильные морозы ждут калужан

В воскресенье, 25 января, в Калужской области сохранится облачная погода без осадков. Температура утром и вечером составит около –20 градусов, днём немного потеплеет — до –17.

Ветер будет слабым, юго-восточного направления, с порывами до 2 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким — 751 мм ртутного столба.

Метеоусловия будут способствовать образованию наледи на дорогах и тротуарах. Жителям рекомендуется одеваться тепло и соблюдать осторожность при передвижении.