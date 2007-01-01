Калугу ждут морозные выходные
В субботу, 24 января, в Калужской области сохранится облачная, но сухая погода.
Синоптики прогнозируют сильные морозы: утром и вечером температура опустится до –20 градусов, днём немного потеплеет — до –17.
Ветер будет слабым, восточного направления, с порывами до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.
Жителям рекомендуется одеваться по погоде, особенно при длительном пребывании на улице. На дорогах возможна гололедица.
