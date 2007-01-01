В Калужской области похолодает
В пятницу, 23 января, в Калужской области сохранится пасмурная погода.
Синоптики прогнозируют похолодание: утром и днём температура воздуха составит около –15 градусов, а к вечеру опустится до –18.
Ветер будет дуть с востока, местами усиливаясь до 3 метров в секунду. Атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.
Жителям рекомендуется одеваться теплее и соблюдать осторожность на дорогах: при сильном морозе возможна гололедица.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь