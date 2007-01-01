Обнинск
-10...-9 °С
Новость дня Погода

В Калужской области похолодает

Дмитрий Ивьев
23.01, 05:50
0 402
В пятницу, 23 января, в Калужской области сохранится пасмурная погода.

Синоптики прогнозируют похолодание: утром и днём температура воздуха составит около –15 градусов, а к вечеру опустится до –18.

Ветер будет дуть с востока, местами усиливаясь до 3 метров в секунду. Атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.

Жителям рекомендуется одеваться теплее и соблюдать осторожность на дорогах: при сильном морозе возможна гололедица.

