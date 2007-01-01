В Калужской области сохранится пасмурная погода
В среду, 21 января, в Калужской области сохранится пасмурная погода без осадков. В течение дня ожидается постепенное повышение температуры.
Утром воздух охладится до -10 градусов, а днём потеплеет до -6.
Ветер будет дуть с запада, слабый, с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
Погода останется спокойной, однако на дорогах возможна гололедица.
