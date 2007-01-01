Обнинск
-9...-8 °С
В Калужской области ожидается пасмурная погода

Дмитрий Ивьев
20.01, 05:50
Во вторник, 20 января, сохранится пасмурная погода без осадков. Синоптики прогнозируют постепенное потепление в течение дня.

Утром температура воздуха составит около –10 градусов, днём немного поднимется до –7. Ветер будет слабым, западного направления, с порывами до 2 метров в секунду. Атмосферное давление — 752 мм ртутного столба.

Погода будет спокойной, но на дорогах рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении из-за возможной гололедицы.

