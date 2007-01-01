Обнинск
-16...-15 °С
Погода

Морозное утро и тихий вечер ждут Калугу

В понедельник 19 января регион ожидает классический зимний день
Михаил Тырин
19.01, 07:00
0 231
Утром в Калуге будет достаточно морозно, около -20°C, но к вечеру температура поднимется до -15°C. Атмосферное давление останется высоким, примерно 765 мм рт. ст., что указывает на устойчивую и ясную погоду.

Ветер будет очень слабым, всего 1-2 м/с, поэтому сильного ощущения холода не возникнет. Влажность воздуха составит 75-79%. Несмотря на мороз, день подойдет для спокойных дел и коротких прогулок — снегопада и метели не ожидается. Рекомендуем калужанам тепло одеваться, особенно в утренние часы, и наслаждаться зимней тишиной и солнцем.

