Калужан предупредили об аномальном холоде

Об этом в субботу, 17 января, сообщили региональном управлении МЧС России.

— В период с 18 по 19 января по Калужской области сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более, - сообщили ГУ МЧС России по Калужской области.

Спасатели призывают жителей быть предельно осторожными на улице и соблюдать простые правила безопасности.

Также МЧС напомнило правила оказания первой помощи при обморожении: в отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев ее сухой мягкой тканью. Затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов.

Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, при необходимости, обратитесь к врачу.