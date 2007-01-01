Обнинск
-14...-13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Калужан предупредили об аномальном холоде
Новость дня Погода

Калужан предупредили об аномальном холоде

Евгения Родионова
17.01, 14:49
0 444
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в субботу, 17 января, сообщили региональном управлении МЧС России.

— В период с 18 по 19 января по Калужской области сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более, - сообщили ГУ МЧС России по Калужской области.

Спасатели призывают жителей быть предельно осторожными на улице и соблюдать простые правила безопасности.

Также МЧС напомнило правила оказания первой помощи при обморожении: в отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев ее сухой мягкой тканью. Затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов.

Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, при необходимости, обратитесь к врачу.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhkSGZ3NXJ0R3ppRGwwM3gzeWVaTlE9PSIsInZhbHVlIjoibVNuaExNMzF2UFZrNTU3VlNRdk95RTZZZTd5YjF2WWtuZ2JYNWRFZXhKNzVGRUZ5cHVOM3NmRTl3cUx4OU5yMTZza1IwcC9RZGlxYkF1NG54WHFQdy9WRTRNdERFblVnV2o5S296RDJuQkxqNTJ2cWlGcFA4SVYrT1UrOWpkSjFRTjJSY0o5N1dHemRMOGdDZ1B6anowdXhCTVdkNlp1cnZJczdkUDhJVFlpU05KOGZ2dTRJMHNRWjNBZkluZC9HaUNLMmpxRFA4Y3B2VUpaeGhZVEo5dk1adUEwY2dmejFId2Qwa3g0WWk2VVg4Q1AzQm9MN2k4MkZ4amlJeUR5Vmk2a1dZTzRUdzE4Uml3WWI0SXNwUjhpSkdGRWV4blNGOElnU0Z5R0Y4Vk9vM3pRbVBHNDVxMEFkT0o2VzllMEkxKzFOcnBNWFdadWZwbWxQc2VOSExSNkdZZmg0WEVqS3BSYTFHY1dMZ3pzT2FiTDBCRGdadVQzcTRzN2IrU0dKaFE2ZkNDeUdDcXRTck82NkNiYVNrOWVPaGQzYzhpYytxejRXVzVmcjNZUis3czFrQWM0UWFoSTNJZ3RVTWhUNiIsIm1hYyI6IjEzNmM5YzU4ZjQ4MzUxZjkyYzM3OGJjZmZhZDZiMDIxZTdmMWE2ZGQzMzZjODRkM2I0ZGY2NWRhODI0NzY0NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxIcWZCU3V6Y1Z5VUdtWlJ4NVhwaUE9PSIsInZhbHVlIjoibVBzMUJFaU81bVd1YXpxdm9hOGZqZEJ2WXI5VXVDS2txV1gzbmpXWnEyeWF2U0pVeUtvbDFCMGpHRFdlbytXeDdheG8yaVhIMklrZjdqRVl6dTZZaDk4c0VQbnhVNlZqQ2x5UXJEeGc5VEJ4RWVXSHpLTnZNVVNJR053d0VjTHBGTGhIZVUyenlQWDdPZy9zWG43SE5FK2haNk9YOHg0eHZpallCek9qeTgwZThIYW9iY3BiamNaeEpnaDVzNGJPMzNPRDJtNEwzL3d4Q2Z3ZkpWS3Nyc0RtK3NKSGRZbCtWTmxGTW02ZWhLVVpUQ2hVSVpCK1U2d1pMemk5WDIzNHdadEF4NG9ydVZ2UUgxRzc5VldkMHlFSjA1ZkhUYjl4WEhNaVZCUTBoTG9ndS9OVndpeWpMV25WSFZCM1MrVjZ2cTdZS25wbS92VDNhYWxDc3pRMlN5NkxSZmM0SlJqM2RtTUoraFhRVlN5dEJmRE5aM1c1RHpySnRaK25XdW54dFNNMGdWbjZLWTJRZ1ZuTFU0VUY5L3dydzBjdHFDMXc3amZvcWhzVnJ4a2NldFZMQ1B4QUdCeUk0ckxhamhzVnBDcDh5aHZLS1JwZzMvdXBIM2VUUGpCVnl4cnZ2aGxuaG4xd2h5aWVYbkJKTkdwejdmdUk5TzhUcDU0Yi9oOU43NUxUYmdKUFZzdWl3NjB0VlJEUE1SZkZiWlpoWW12YmVsMGxldk9Wd3pTa0huYWhZa0hUV2F0em5Md0tzN2xLa0NwbkZNdzZIZE51QlBNUklYelVVV0JWSmR5UUhnTDBncmtRaXUyT1p4MFE2UFZyT1Fxa2pkZ0U1V3RrRVpxdiIsIm1hYyI6ImI4N2UyZjhhZTQwNWQ1NjBhNDY4NmFlOGM2M2VkZTZlZmI2NGUyYjYxM2NiNmJjNjU0OTI2YzA2M2M5MzdiY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+