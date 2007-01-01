Обнинск
-20...-19 °С
В Калужской области ожидается морозная погода

Дмитрий Ивьев
16.01, 05:50
0 464
16 января в Калужской области сохранится зимняя погода без осадков. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями в течение дня.

Утром температура воздуха составит около -15 градусов, днём немного потеплеет — до -10. Ветер будет дуть с северо-востока, слабый, с порывами до 2 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким - 762 мм ртутного столба.

Погода будет спокойной и ясной, однако из-за морозов на дорогах возможна гололедица.

Жителям рекомендуется одеваться по погоде и соблюдать осторожность при передвижении.

