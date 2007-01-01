Обнинск
-23...-22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калуге немного потеплеет
Новость дня Погода

В Калуге немного потеплеет

Дмитрий Ивьев
15.01, 05:50
0 281
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

15 января в Калужской области сохранится зимняя погода. Синоптики прогнозируют облачность и небольшой снег в течение дня.

Утром температура воздуха составит около -12 градусов, днём немного потеплеет — до -10. Ветер будет слабым, западного направления, с порывами не более 1 метра в секунду. Атмосферное давление останется высоким — 752 мм ртутного столба.

Погода будет спокойной, но из-за снега и пониженных температур на дорогах возможна гололедица. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndzL3RxN3pJWHE1eXlYQkV0U2w2T2c9PSIsInZhbHVlIjoibTUwK1dyR21ETzcyVzRBUm9uVENhZy9FVGhBeXVpQjY0QVA4MmRtNGVKNS9PUXBGZmw4d1Z5N2Z5Y1BDNnpkVnZLdlZFTVZJdkhRMGpnb0lXcGJVMEt2WUpobW9mZ0l6b3B3Z0xCRktRZmJyM3NzY2dmRVZFZ0hPYlo4QUw0R0lWRjZnTmRuZWtNa0ZYck5GaDc3aHJMSDQ5S2tKakpnM1A2OTd4cmkyT21SbUZzNHNPRHdycklWdUhEQmo2bUp5c1EyTEllcXhnWXRRQTFQdU4wQ0FBUGxZMyt4d2pZODFDQ29oN3NKazliWFM5QUg1N2xQMmFCaWovV2ZtRXFNaTNoNEtOVlhoOWMyb3FrMGJyQVUzVFcrSmNCMHE4OENBQlpnVHJSdlcvamM4bU5lRi9KSDI5bzh2eFBqZXFSYld3dUdBODR0TG9ZMFdFMVdUQ1BCY2NGOWcwenZHT1JZYXNDODQ5U21xUGFmWk9lRmxsMXZ2QzVSbjcraU1BQVdDeW1MeEVla1J6U1JFcDZ0eVJMVTl2MGp3ZjJvN25CNHdaOWs0aTluUUo5ZUYrZ3I4ZGJIT3ZTOU1sVndGc2IvWSIsIm1hYyI6IjM0NmZlMDI4YTRhY2Y3NjMxMTFmODVhZDY3NDc5MmY2ODIyMGRhNTBmMGVhYTNiY2I3NjFiNGFkNDQ1MDA1MzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVIS3Q3am5YSEp5Q0tibGR5OUZtOVE9PSIsInZhbHVlIjoibXZlOEVGL0ErN0dFeW9KRmUvdzRmTHFReXEreW1YV3NoVm5wdDFYYXZkK1NJRFZHbi85QTd5dVhBYjU1NXJBL081clM0bGF1T2R4OHZqTVd1aTNVVUJZU21IN2U2RkExVUdyUjRnbHNsRlRnak5xaENLY01XRG9mSnhGWFZ3VEJkOVF6ZkJqazV1Q2hjN2Rwa0pMTi9YTldlWnV4TUxNMXJQN0hMSGhxVlRkRXYvQlN4V2JDbWZrSVh5UHN1TTJZRTZHYzh5WW0zakZjTy9xVFdOSnc3Tzk1SzNJVnJvTUVrYnVFeWtVcUJNblVFNm5TNGR4UDM3cjEvVmZmazhHYjlObFA0S3VZa0tUa3BOazhJc2RKZ1VMYkFkQzg3V0FLUzl2QmtnMWswM3c5bHNwZFFqbUEyS2NmSnlLUzV6ckphR09rNEdZSWRtRWd4YXkxeS9IblppNkcxTzk5MEVuR05tYlArSFpaQi9sbVFJZlVheGQ4OXJhK3RBdzdDMXZwcDd3clpwVkF6ck1peVp4TUx0UUpHM1dMWEx0OFR0aWpQU0xYL3dHOHpOWkhuRzU2WVFVSU5uSW0vUEVXN2VualMvaS9EcTdpblA0aEM3WDJXYVVBQnorcVZwaUozeXBVRGZmM1ZBZ3VVSVlvVGVYcDl4K2RVNU9kdU95dENwcUc4UThEZWVNUmF0alVLdDZVdXFwaUlreUZONkRlaW9OOUVCT1BaUWF6QnBGSjdHVXI4dWtnaWFSSGNBRS8ySm11U2RrdVBTcmZnbmUxWThYRENEYnZHQmU5N21tS0tid2lsK242ZVhnbHNQMFBvMUtVRVViMkc4S05wdnNmRHVDbiIsIm1hYyI6IjAyODcxZDcxMzYyMGY4YThiZTEyZWYyMmU2Y2NhZTRkZGE4Mjg5ZTY0MDRkZDFhNDMzMjIxMDc3MDg5MDhjNzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+