В Калуге немного потеплеет

15 января в Калужской области сохранится зимняя погода. Синоптики прогнозируют облачность и небольшой снег в течение дня.

Утром температура воздуха составит около -12 градусов, днём немного потеплеет — до -10. Ветер будет слабым, западного направления, с порывами не более 1 метра в секунду. Атмосферное давление останется высоким — 752 мм ртутного столба.

Погода будет спокойной, но из-за снега и пониженных температур на дорогах возможна гололедица. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении.