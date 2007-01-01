В Калужской области ожидается морозная погода

В среду, 14 января, в регионе сохранится зимняя погода. Синоптики прогнозируют облачность и небольшой снег в течение дня.

Утром температура воздуха составит около–17 градусов, днём немного потеплеет — до –13. Ветер будет дуть с запада, местами усиливаясь до 6 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким — 750 мм ртутного столба.

Жителям рекомендуется одеваться теплее и соблюдать осторожность на дорогах: при таком морозе возможны обледенение тротуаров и скользкие участки на проезжей части.