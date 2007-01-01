Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается морозная погода
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается морозная погода

Дмитрий Ивьев
14.01, 05:50
0 101
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 14 января, в регионе сохранится зимняя погода. Синоптики прогнозируют облачность и небольшой снег в течение дня. 

Утром температура воздуха составит около–17 градусов, днём немного потеплеет — до –13. Ветер будет дуть с запада, местами усиливаясь до 6 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким — 750 мм ртутного столба.

Жителям рекомендуется одеваться теплее и соблюдать осторожность на дорогах: при таком морозе возможны обледенение тротуаров и скользкие участки на проезжей части.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJQdGo0Y3pVWThLQUhmdDBFN05CaUE9PSIsInZhbHVlIjoiR2pGOGF5Rk5yNTFVazAzQXJNTUdFakx3ZEtnK3ZlVmZUQjdKL0VBb0tCUjV1UWM4eUFxQzRyVWRkSDZFTm9KYW5BMnFkQlB6Z0ZQSmRBVGQyNlR4U1cxYlF6MmYvb05BdUJqbmhwbHk0cnM3SHVsK042d1lWWWdkbnRUeHBIN3N4cEtaQk9DS1B3SjFlbzA3bGVSZ0hGTjJjdkYyQWRGR3g5QndJUFBkR3RxR0MwbENkakNqL0NaSUdBYXUyeUVESGlNczJXR21Mc2NqaWpodHdRREdmSXFieDRUUGRBOWNIcE5SbXA5WVcyWHVMdkI0am42cXlWVldiTGhBS0F5Y2ZqRkN3OXZCemtPWmFaWWNIbS9ocTZYV2Z2QVQ5MnpLbjJjWjRlcnlNUEppeUxRbXdESUdiS0syTkpEaUZQaHkveHVwMFRUQnFDbkhlRk1NWXRzRjQ1SnhqU0Q0UjhaenZqMTlVWVZKcWg5WmpvSWUvZmxNb3I0ckQ3L3VISzM4VS9oZ0lmcEtjdzFQakRjblNlSmV2aFBZUnRISy92YUlxZ0RoR2hnK0pCa0liM2J0ZXlOdW5KYnFtM25qYWVnSiIsIm1hYyI6IjdhMzZhMDFlNmU1NzI4MmUzZmY3ZGY2ZjhjMDc3NGI0ZDUzZmM1OGRkNTZiYmVjZGE0NDBjNzk4YTk5ZTA2NjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRVaWZnK1VpalFvM2JwT1oxWGR3NkE9PSIsInZhbHVlIjoiWjBDaEkxaUsvSm5ia1p4ZktYUUFZcmlVOTI5bGJEZUZBOXBBd3BEMEFHV1NUY3VVMXhtM0tJVHIrTmZQem41V01sUzYxL09OaEVHM0EvdlZRK2I4VUw2VUpBQXcrN0tuMEhCZ0lrbjdsSjMrVHNmMVl5QTBNbTNvN05uakloZUFEbDdacEV1QTJ1c0M0alN1N2NWYlZVZDVEajR6QmNpNlQ0YjFxanl4Q3F5OXg1akk2S2crZWJERUl4bmRQd3UwRXNjTUlpV3c1M3NiRWlISERhT0UwajJQUmVFbmc0M2R0dm1qd1V5ckRaNmt4VXE5WW1BMDJBL09iaTJlcWQ0aG5DK3lUSzNFMTJSUmhFNUVFMWdpbVJkSlhkdXlIRy9lTUhEbThKc25yRnF0VE9ySEgzZmYzbkNmd0x4TW0xQnJ0ZmZtUVRtRmxQVTA4bHptUTU1WDJ6VWdBbnZmaWoydGdCazVHRDRxZURlL3UzakExanI3ZFJhcUVMSkxzbG1Edm5XcjFFaFZxS1pTUjlTUm4ra05UWHd2QnNOSUJuMDRielBndkhnM2Noa3hITTFLRTdlUVZMcUxXcWNqVHdtVjkrSENoQzVNRkthVzlONEJSdHZxenpZOEFZTDk0VzMzRkRXWUh5cXZCUXNvZTlVMUttT2pyeFlNSENZMEdDMGFRMU94WEFnODdTY21xZEk3STU5S2I4NEtMZ2RmRkxZMzc5aUJQSzQ3WkxvK2JtUHZ6OGtpUVNMbXdtbFRVeGVEMnR4ckhBV0U1bUFLYWhleVdhalpCNExLdithd1lZbTlweUJDbDVMMTJQaGZKVWRXZkMvN2ZydlhZRDJUdEpHNyIsIm1hYyI6IjViOWJmMDBlN2RiMmQ1OTljYjFmOTZkZjEwYTJjMWU3ZDYzNjI2N2JmYjkzNjRhMTk0ZjA5NTBkNmY4NDY2ZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+