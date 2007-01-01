Все пройдет: и печаль, и радость, и снег в Калуге тоже

Суббота, 10 января, в Калуге выдастся морозной, а снегопадов практически не ожидается. Местами возможен небольшой снежок, но метелей двух предыдущих дней уже можно не опасаться.

Утром синоптики пронгозируют−6, которые с ветром будут ощущаться как −11. Днем так же −6, но к вечеру похолодает до −7, а ночью уже до −8. етер северо-восточный, 2–3 м/с, к ночи ослабеет. Давление высокое и весь день будет расти от 731 до 733 мм рт. ст.

На улицах ожидается гололед и, будем надеяться, снегоуборочная техника.