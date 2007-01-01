МЧС предупреждает калужан предупредили, что сильные снегопады могут продлиться до пятницы

В четверг, 8 января региональная служба МЧС обратилась к жителям региона с предостережением о погодных аномалиях, которые вероятны в ближайшие часы

Согласно данным Калужского ЦГМС, во второй половине дня 8 января ожидается сильный снег, местами метель, гололедица, снежные заносы. Ветер северо-восточный 7-12м/с, порывы 15-17м/с.

Сложные погодные условия могут сохраниться до пятницы, 9 января.

Ведомство обращается к водителям с просьбой быть внимательными, соблюдать дистанцию на дорогах и не превышать скоростной режим в виду увеличения тормозного пути.

Пешеходам также рекомендуется быть внимательными и осторожными, оказывать помощь детям и пожилым людям.