МЧС предупреждает калужан предупредили, что сильные снегопады могут продлиться до пятницы

В четверг, 8 января региональная служба МЧС обратилась к жителям региона с предостережением о погодных аномалиях, которые вероятны в ближайшие часы
Михаил Тырин
08.01, 13:14
Читайте KP40.RU:
Согласно данным Калужского ЦГМС,  во второй половине дня 8 января ожидается сильный снег, местами метель, гололедица, снежные заносы. Ветер северо-восточный 7-12м/с, порывы 15-17м/с.

Сложные погодные условия могут сохраниться до пятницы, 9 января.

Ведомство обращается к водителям с просьбой быть внимательными, соблюдать дистанцию на дорогах и не превышать скоростной режим в виду увеличения тормозного пути.

Пешеходам также рекомендуется быть внимательными и осторожными, оказывать помощь детям и пожилым людям.

