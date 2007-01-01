Афиша Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Пик «Фрэнсиса» принесет в Калугу еще более сильные снегопады, чем вчера
Погода

Пик «Фрэнсиса» принесет в Калугу еще более сильные снегопады, чем вчера

Михаил Тырин
09.01, 07:00
0 653
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 9 января, медленно продвигающийся по России мощный циклон войдет в полную силу.

Как мы уже писали, ожидаются еще более сильные снегопады, чем вчера, а высота снежного покрова обещает подрасти на 22-23 сантиметра.

Температура воздуха составит минус 1-2 градуса. Ветер северо - восточный 7-12м/с, с порывами 15-17м/с.

МЧС уже выступила с предупреждением водителям быть осторожными на дорогах и по возможности не выезжать на улицы.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
9 оценили
33%
0%
0%
0%
56%
11%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNITjdJNHNGSDIyRDdFRXZ6WkN0YXc9PSIsInZhbHVlIjoiQUE0Um9jY2M4bU9SM3Y1SCtzeldHOUFIcEgzYlpQdzRETE0yMGpWZStnMDZRK28zeWMxOVpQWk9YQ1R6K3lzZGhpUHRwV2JBaWxOVU9uS0swMVRaWjE3Z2loY2ZPZm1wR256SVU1MUdybTJ5ZG81RThSVTErSUQvdnVvK2RVckZrS3ZvVFVDTjlxUG9iNmFXY0wyYmFadUVYcVlLWFhlL0lLZXBidWZVUlMyWnRNMnUydUlESndSYWZqWUhTeThuOENObXBjOGhRRlRNa3VtSXdrcTNaZ0tBa3p2TUpzQmNvMmJvK2VyN3pqQmhTYzlydndEYzFaQk5UbGhGYXpQbzQ2V0lxRkJIdWhuVDJLSk1WRS9FU1l5Lzh3aVA5UWROMjZ6RnRtNjJ4ajdBTTN2NUhaS1dtUVBrRUN0dURtLzUyald4bGM0dzlsTkgwVllBbTFqZ0tFZGpmd2F1SVFBUFhWbTk5UnNqWWNXWjdWbGRQT2oxRk5McjdkWGVkeTNzMVQvTFFlNHhVdzlRZWtTNHk1RjlkM1JXSEYvSmsweXVyNUdjUG9rNnJsb25sYThwTG80bVBrK2Jra1FpY2Z6bSIsIm1hYyI6ImQ1MGM5ZjkyNWI1NzkxZWJiYjAwZTRlNzY5ZDZhOGFhM2E3MDc3YWI4Y2JkNTM3YjVmZGE3NmVkNzExNjgzZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJ3dVRSVmNpN0dKaHJMTGs0bUloeEE9PSIsInZhbHVlIjoiQ05CVUg1c09wenNpdWtmUWVQMlhrNzJPbWdJT2xNTGZXOUMzQnVWK3Vya0cvaTFJd1dOSExLVU9pVU9EYWtnRStRMXdyZG4wRlNuQjFYYTNsc3cwQ2VXNk1lL1did3MyeGdhNENQTGxyMUQrZEhHZ2hyTVNBT3h0UDQ2TFg3ajh4djJHVlB0QzNaSDdsTXVmM3RsK2lBN2FaR0JxUnZ6aHdISVFnZFhxVTBmMVZIN2U4eGZ0dW9YbFZzMmo2Ri8rYmE5V3BxN1VBVUpSWXF1RHdQb0RnbVBCaCtJS3VXbER1TDFqYkNMakxVM1RaUlBRRjNtTkFVT2hMcGF6THBJdkZYWFNyeFV1ZEN6MXpxVng1b3YwRVhCY3U3QmhldXZUOHh5bTF1UDZwSmRrdWdDNlQwbUlkMlNROXQzUWhhK2N3R2tmMHF0OXlTNFo4SVhsWVVHVXV0UkhNMHpBbGJSRFYvL0RDNU95bGIxK3pWZmtpZU5iUFBRWFZ2R0w2WVFCUlV0TWs1R290QW1TbmU0L1hiek9JZ0w4RFdRRTdORFVXdmdBeWc2N0ZkOGJ3eldmNHBYQVRXTy9BV2NHSWU2R0swOFRnQ2ZWaHdOdmVLQUYyQWh0WURsWlZFTHVMM0NxZXpnT0t1M1FlSHRqdXNQbzVHOURxMG41OHNCQldqcElZWGZ1cUZFcHpWVTlxRmhDU0N1WHRHM29wMC9vQUxFQlZsSHM3RzlFYnVVUkZHNGRCRU5meGdMd3ZrYk8yNlJiOGYwMzlObmxVN0VDdFRldko4M0QvWlZCQVhYT1g0S2J4RHl1R2orNUZRZWhsNzdRS1VTMVkrOU5wNG1iY3lQSyIsIm1hYyI6ImM1MDI3MTc4ZDFhMDQ5MjgxYzdkYTI0N2M5MzhkM2EwMWI4NTVhOGQ3MDU0ODlmMjk1NGU1Yzk1YWVhZmM1ZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+