Пик «Фрэнсиса» принесет в Калугу еще более сильные снегопады, чем вчера

В пятницу, 9 января, медленно продвигающийся по России мощный циклон войдет в полную силу.

Как мы уже писали, ожидаются еще более сильные снегопады, чем вчера, а высота снежного покрова обещает подрасти на 22-23 сантиметра.

Температура воздуха составит минус 1-2 градуса. Ветер северо - восточный 7-12м/с, с порывами 15-17м/с.

МЧС уже выступила с предупреждением водителям быть осторожными на дорогах и по возможности не выезжать на улицы.