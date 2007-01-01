В четверг мороз в Калуге прибавит обороты
По данным синоптиков 8 января утром температура воздуха опустилась до 11 градусов мороза.
Днем столбик термометра опустится до отметки – 13 градусов, а к вечеру похолодает до 17 градусов ниже нуля.
Ветер северный, с переходом на северо-западный. Его усиление во второй половине дня синоптики прогнозируют до 9 метров в секунду.
Атмосферное давление в норме – в районе 740 мм рт. ст. Магнитное поле спокойное.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь