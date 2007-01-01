Сегодня Калугу ждет морозный и снежный день
По прогнозам синоптиков, в среду, 7 января, утром столбик термометра опустится до отметки – 7 градусов.
Днем чуть потеплеет до 4-5 градусов мороза.
Снег периодически будет сыпать в течение всего дня.
Ветер с восточного утром, перейдет на северо-западный день и на северный к вечеру. Его сила не превысит 3 метра в секунду.
Магнитное поле спокойное.
В среду световой день увеличится еще на три минуты и составит 7 часов 33 минуты.
