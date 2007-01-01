Сегодня Калугу ждет морозный и снежный день

По прогнозам синоптиков, в среду, 7 января, утром столбик термометра опустится до отметки – 7 градусов.

Днем чуть потеплеет до 4-5 градусов мороза.

Снег периодически будет сыпать в течение всего дня.

Ветер с восточного утром, перейдет на северо-западный день и на северный к вечеру. Его сила не превысит 3 метра в секунду.

Магнитное поле спокойное.

В среду световой день увеличится еще на три минуты и составит 7 часов 33 минуты.