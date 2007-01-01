Афиша Обнинск
Во вторник в Калужскую область придет снегопад с умеренным ветром
Новость дня Погода

Во вторник в Калужскую область придет снегопад с умеренным ветром

Во вторник, 6 января, в Калужской области облачно с осадками.
Ольга Володина
06.01, 06:00
Как прогнозируют синоптики, во второй половине дня начнется снегопад, и к вечеру высота снежного покрова может достигнуть 27,7 сантиметров. Температура воздуха весь день продержится на отметке около -7 градусов.

Ветер юго-западный, со скоростью 2-7 метров в секунду, к вечеру развернется на восток. Атмосферное давление начнет понижаться с утренних 752 мм рт. ст. до вечерних 745 мм рт. ст. Влажность воздуха высокая - 87%.

Специалисты рекомендуют жителям быть осторожнее на улицах и дорогах, поскольку снегопад сильно ухудшает видимость и увеличивает риск аварий.

