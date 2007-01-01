Афиша Обнинск
Новость дня Погода

В Калужскую область придут метели и лютые морозы до -25 градусов

Похолодание и снегопады, которые прогнозируют синоптики для Центральной России, не обойдут стороной и Калужскую область.
Ольга Володина
05.01, 12:59
Читайте KP40.RU:
Регион окажется во власти холодного фронта, связанного со скандинавским циклоном.

В Калуге и области температура уже начала падать. В ближайшую ночь ожидается мороз до -8 градусов, а в последующие дни пройдут обильные снегопады, которые могут увеличить высоту снежного покрова до 30 сантиметров.

По прогнозам метеорологов пик похолодания прогнозируется на конец недели. Ночные температуры опустятся до -17…-22 градусов, а в отдельных районах региона столбики термометров могут показать и -25. Это на 8-10 градусов ниже климатической нормы для середины зимы.

