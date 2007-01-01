Афиша Обнинск
Новость дня Погода

В Калуге прогнозируют мороз и геомагнитную бурю

Синоптики представили прогноз на 5 января для Калужской области.
Ольга Володина
05.01, 06:00
В понедельник воздух остынет до -5 градусов утром и -7 градусов к вечеру. Погода преимущественно облачная с кратковременными прояснениями. Осадков не ожидается, однако юго-западный ветер со скоростью 3-7 метров в секунду сделает холод более ощутимым.

Специалисты отметили, что атмосферное давление в течение дня повысится с 741 до 751 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха останется высокой - на уровне 81-85%.

Такое сочетание параметров создает погоду, типичную для середины зимы, которая подходит к прогулкам и уличным активностям.

