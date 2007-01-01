Афиша Обнинск
Погода

Синоптики обещают в Калужской области снег с дождём

Евгения Родионова
03.01, 06:00
В субботу, 3 января в Калужской области ожидается пасмурная погода с осадками в виде снега и дождя, который может идти в течение всего дня. Температура воздуха утром составит -2, днём -1.

По данным синоптиков, будет дуть южный ветер с порывами до 2,5 м/с. Атмосферное давление - на уровне 743 мм рт. ст. Влажность 88 %.

Жителям рекомендуется одеваться по погоде и быть внимательными на дорогах.

