Новость дня Погода

В Калужской области ожидается мокрый снег

Дмитрий Ивьев
26.12, 05:50
0 428
В пятницу, 26 декабря, в Калужской области сохранится пасмурная погода с осадками в виде мокрого снега.

Утром температура воздуха составит около нуля градусов, днём столбики термометров поднимутся до +2.

Северо-западный ветер будет дуть с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление - 735 мм рт. ст., что ниже нормы и может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

ГАИ рекомендует автомобилистам быть особенно внимательными: на дорогах возможна гололедица и ухудшение видимости.

