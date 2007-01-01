В Калужской области резко потеплеет, пойдёт снег

В четверг, 25 декабря, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков в первой половине дня.

Утром температура воздуха составит около -4 градусов. К вечеру потеплеет до -1, возможны снегопады.

В течение дня будет дуть западный ветер с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление утром составит 753 мм рт. ст., а к вечеру снизится до 736 мм рт. ст., что может ощутимо повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Жителям рекомендуется одеваться по погоде, а автомобилистам - быть внимательными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости и образования снежного наката.