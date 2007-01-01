Понедельник в Калуге: зима примеряет весенний наряд

В первый рабочий день недели, 22 декабря, природа подарит Калуге удивительно мягкую, но капризную погоду.

Утром столбики термометров покажут около -1°C, но в течение дня воздух прогреется до +1°C. Такая температура больше напоминает мартовскую капель, чем предновогоднюю стужу.

Атмосферное давление будет комфортным и стабильным (738 мм рт. ст.), не обещая резких перепадов самочувствия.

Небо затянут плотные перламутровые облака, а основным событием дня станут осадки. Синоптики прогнозируют снег с дождём.

Северо-западный ветер (4 м/с) принесёт с собой свежесть. Его порывы, которые могут усилиться до 9 м/с.