Новость дня Погода

В Калужской области прогнозируют снег

Дмитрий Ивьев
21.12, 05:50
В воскресенье, 21 декабря, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду с осадками в виде снега.

Температура воздуха в течение дня будет держаться около нуля градусов.

Ожидается слабый западный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до отметки около 745 миллиметров ртутного столба - это ниже среднего и может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Гидрометцентр рекомендует жителям быть внимательными на дорогах из-за возможного снега.

Новости по тегу
погода
