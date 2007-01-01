В Калужской области прогнозируют снег
В воскресенье, 21 декабря, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду с осадками в виде снега.
Температура воздуха в течение дня будет держаться около нуля градусов.
Ожидается слабый западный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до отметки около 745 миллиметров ртутного столба - это ниже среднего и может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.
Гидрометцентр рекомендует жителям быть внимательными на дорогах из-за возможного снега.
