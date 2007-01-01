В Калужской области похолодает

В пятницу, 19 декабря, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня составит около -2 градусов.

Ожидается слабый западный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне около 752 миллиметров ртутного столба - это выше нормы и может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Гидрометцентр рекомендует жителям одеваться по погоде и при необходимости следить за состоянием здоровья, особенно тем, кто остро реагирует на изменения давления.