Погода

В Калужской области похолодает

Дмитрий Ивьев
19.12, 05:50
В пятницу, 19 декабря, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня составит около -2 градусов.

Ожидается слабый западный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне около 752 миллиметров ртутного столба - это выше нормы и может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Гидрометцентр рекомендует жителям одеваться по погоде и при необходимости следить за состоянием здоровья, особенно тем, кто остро реагирует на изменения давления.

