Новость дня Погода

В Калужской области небо затянет тучами

Дмитрий Ивьев
18.12, 05:50
В четверг, 18 декабря, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня будет держаться около нуля градусов, что соответствует средним значениям для этого времени года.

Ожидается слабый западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 748 миллиметров ртутного столба.

Гидрометцентр рекомендует жителям региона одеваться по погоде и обращать внимание на изменения самочувствия, особенно тем, кто склонен к реакции на колебания давления.

Новости по тегу
погода
