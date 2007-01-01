В Калужской области ожидается пасмурная погода без осадков
По данным синоптиков, 17 декабря на территории Калужской области сохранится пасмурная погода.
Существенных осадков не прогнозируется.
Температура воздуха утром составит около +1 градуса, к вечеру немного понизится — до -1.
Ветер будет дуть с юго-запада, порывы достигнут 3 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 750 мм рт. ст.
Метеорологи рекомендуют одеваться по погоде, особенно тем, кто планирует находиться на улице в вечерние часы.
