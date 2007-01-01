Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается пасмурная погода без осадков
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается пасмурная погода без осадков

Дмитрий Ивьев
17.12, 05:50
0 477
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным синоптиков, 17 декабря на территории Калужской области сохранится пасмурная погода.

Существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха утром составит около +1 градуса, к вечеру немного понизится — до -1.

Ветер будет дуть с юго-запада, порывы достигнут 3 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 750 мм рт. ст.

Метеорологи рекомендуют одеваться по погоде, особенно тем, кто планирует находиться на улице в вечерние часы.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilk5VUQ3WmJaLzZLSUlINGJ2Q0Fjb1E9PSIsInZhbHVlIjoiandTQm9yZDBLVVFtNlU2eEVEbVhPZTJ4NlEwUXR4UkdZUUpqdUovZE1NdHQzSnFJWGtDN1dYQ1VNaElyQ2JrWDdoUmxEZkdES0htY3BIdG5XQkt1dGJYaWN5ektKUTlma2I0YkJlckZOYjhlUlJmelptcG5SUGI5MVNQL254UlNlWFZMRmpHY2hac2U2eVBKYzB6MDczVmhLQkVpTldSS2E5cGJjV1htWGJFZHdpYzU1NlE1bFArNlNaTUNmdmRDOElvVlNiNWhyL1pMQzRNQXFlVVp2b0ozTEFMTnd6Y2xpRi9VaDBGQUVZRTRubmM2YlNLUFVpYVNaNzJvVWVaV01uTE9lRmJOd2FTQTBpcEkyTkFtZ0ZwWkd0Q2lzdzVucE51TzFpNHVWaTc3eDRFUzQ5ZmpuVFNMOVVxM0xPc3cwTXloZUd3Z2dzOUhxanFreU40R2VvR3lObUIwMTRTcjlVQ3REWGxQVHJYN1VRYXd5Wmh3aWw2STBNK29CWUo1RFFnUTgvVXZ3c0oyMFBpQ1M4dElxbjRvZVZyeE5jT3YrRVh5aENrWGVYRUlZQWs3YUpoR0phSEZ4UTVXL0ZNYyIsIm1hYyI6ImU3NzJhZTJlZmJlMWZmYTFkMDAyMzljNzVkM2MxZGExYzMyNGI5ZTFhZWVjOWM0ZjQ5NDhhYjEwMDk4ZDZkZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlnNGkvd3JDaWFLQnlxanVBNE1LVlE9PSIsInZhbHVlIjoiWUdhNXkrOXFkVmIxdUp6Q0lGdDF4dmgvNy9GcE5TNHdkcnRzd0ViK3BObUVuRXdOaEp5azlRL1YzeC9QWSszdHFWUjJsa2s5Y25hR0dYeURCTVZNRzlySVEySG1iK1RyM0ZERWtvVk9ITnFTSHMxaVg3aVRJb0tHWGlmREg1dFRzakVDbXh4NWJwOVp5VGNwcjRnVExJY3hsTDF6QUZITXdMTGtGbGYrTlVKdjZ2dzc4V2NYY0VCeVpoTm1MeFlxSEw3Vm1GQ3M4SmN4R0o3SlpLaDU0cHpOTXpPZTVDRWFqY0RScHZ2REc5VHkrcUpZeFdKNVdmamcrdmVYL05HOUxxNGRaL1R4anJZWXlsL0xmdXowUUJPVm5GNUR4WGgyK1loaWl4TWVJV3JGNzhIS2pGTEo0Q0tOcTJ1Vm8wQTNMQlNaVjIrdndMT3lzTk1jTi9hUkZlNmJRVys2S3QxWG9aTlFqbUk2Z3BLaHdqL2hmWU1zL0NWbXBhR1pTZ0I3LzJEZTYyQ3BIeVVVUk4rS1UxSVZIMUJHbFZwcStLUGQzdUM2eWVvUm4yNm5iUDNQSGJXUTF2RjE4Yk1tUFdOcHcwOStJeElERnFEYVRZQ3ErczZhVVh3dWpFYVRNbkxYYzRuOXRPRlIvOW1mWU5WWWswL2V0Nlg0MkRlOXhWRVdhSTFyY2U3clhJYzlpK0h1V3NaOEZ3MlM4Ui9Dbkx3YkJsM0wyWWdvR3puNmJaOEpzR1hZZlJ6dkhHK3BlWS9QNnFQM2l6elIzY2VMSlhDdU9pV2ZJcHA2VlVKSkMwbXBvMmVyVEtpb3V0WWlrdXdtWGcyUUw5SnMzNHBBTW5NVyIsIm1hYyI6ImMwNDM5N2NkNTc5MjY1MzJiZjg1NDNjYjQ1NTllNTI5ZjgxNjgxNDk4ODQzNmM0NDZlNmE4MWM0ZjQzMGRlZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+