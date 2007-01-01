Афиша Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области с понедельника начнется постепенное потепление
Новость дня Погода

В Калужской области с понедельника начнется постепенное потепление

В понедельник, 15 декабря, на территории Калужской области сохранится прохладная погода с небольшим снегопадом.
Ольга Володина
15.12, 06:00
0 563
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Температура воздуха утром составит около -8 градусов, днем поднимется до -5, а к вечеру потеплеет до -2 градусов.

Ветер южный скоростью 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление останется на уровне 743 - 746 мм рт. ст. при высокой относительной влажности воздуха 82 - 88%.

По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни в регионе начнется заметное потепление. Ожидается, что температура поднимется до 0…+1 градуса. Такие условия могут привести к образованию гололедицы на дорогах, поэтому пешеходам и водителям следует быть особенно внимательными.

Новости по тегу
погода прогноз погоды
Лента настроения
6 оценили
33%
0%
0%
33%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9xUGdZSVUxT1ZRVUhsaWtBeEFCZWc9PSIsInZhbHVlIjoic1RBeXk1dU9lK3NqQVIyVXpVQS9zeTlGaTZBU2F2ZFg2WnhqY3FndVE3SzdaQ2h0RXIrU2JKTzRwR3d1bDNmVFJuaVgxbUtOWUpxMVVINmo3MmtRdkRKUzc1RmxyYzBkQkovbTZRVVVNNVpkamNSVGJPdk1KRGZxK0pnazhSa3ZzaDNqWERqTm16dTlHdVpEdFJ5RzhnS3A1UlJienpzYzdjNzE4NHVqQjRKSG1NQW1OR3pvTHk1RmMxWStFUVYzdUFpM2xsQU0zV3NwZUduR1VpYld5d0ExRHZaZ1VpV3Y1aE5Qb2JhUjE4MnIyZ3VhRGtnbkZic2RYQnFod1dGY3EyRCtlMnVxUmRHM2dSNzk3eUQwSmRKb09zZGZOSWsrZi9od2Jld0w0ampBeG9vR21WdVRYTERPMVRCdHAwYTQvMitxRU0xSlpqSDU2MkVKL1dSbFByYi9CSG1CdnEyd2NUUFlaT2FYdWpzdFpaN2l5YUZLNldvVlJCY042UkpVdXZ2MEVqM1JScElrSmI4Vy9zUlRpVVFhbnpGQVhaNDB4QWI4bXEyaVRJdHBOV2MxQTRSVHJmc3VqakwvUVFzaiIsIm1hYyI6ImYxMTBmODFhOGZiNjkyY2QyYTkwOTZkYzk2NjhiNTI3MDlkNjFiMDY5NmY0OTM2YWQ2MzA0ODM2OTQzZGJhZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVNL0RVY2JISXNRZ0lMZGs5and1UUE9PSIsInZhbHVlIjoiT3A3aU9SZ1o0ZlhlSzF1YTlRSTVKWUNqTUxZdFJMdmtsMEZqZGcrbzVXcnc2b3Zab2hnK0YzK25XSTg2TXhNMWJvZ2xCOWp4c2l0WlBjZFB0aFJjdU1MZ3JCZ2hDc29WUjdic3FrOHUvZkszYUQ3cUtjK0Nra3hndi8zUHJaVm1lZXpxWE10Uy85QWdDNGk1ME03N0oyYVExZnpNRTBvbk90SjJjQ2tsUGZGanJWejgycEpmWjdXckFsVGFncTc3SnR0aVlaMVVJL3BMeDhveWpPN3BBbUx1QUsxZHlndmRoQXVRRjVRN0VJc0xBbWRrQnhITkVOL1JOZHNmdXJWTXdodTlQOUtzOTBZWWxnL2QvVjNTbDJyejVhQytZZnNzL0diZ3lsQ1U1bnl5aWtMNlpveVpxS2hlOEhWRzgyeVBITjVPSTZGL0N4S0ViK2NRamc1aUVSTENxc1VNN3pERkRBVWNsSCsrMDBFdzB3TWxXZFdKQXJpNEc4ZVZGWGgwNXpnSVJYNFhZU2Fmb3AyVCs0U1Z0UFM2alp6VW1oMmlpTzB2TlNweHY5MU9qNFVJM2VIaUlGQlRnS2lUNUkrbmtkR281b3lzSFdZTXVMTmNQNlMxbGhlcDU0WER0SnVFZ1M5YWNJY0ZuMUJOcHBqendyVGZ0engxV01WU2Y4SjU2YjBmUFBoMG83bWZCa0NxRnJHTDV5UFFTVmQ0QVJyby9DUjQwalZwVE1EazFaa0xXQmVEUTBYZU9zby90OFJTNEdTNld3SEcxeTVvMVFmZzN1aFVZZ0ZIOTgrTVo4dGpuTnVEeGp3NWJPWVlxTFkyUHBmQ1AraUFFYjhRT3k2TyIsIm1hYyI6ImMxNjM1ZTBjYmY2NTk4YjA0YzFjZWMyZjM3ZTExNWZjMmU2M2FhMTllNGYxOWQ2MTNjYTFlNjY0ZTI4NjdhMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+