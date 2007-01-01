В Калужской области с понедельника начнется постепенное потепление
В понедельник, 15 декабря, на территории Калужской области сохранится прохладная погода с небольшим снегопадом.
Температура воздуха утром составит около -8 градусов, днем поднимется до -5, а к вечеру потеплеет до -2 градусов.
Ветер южный скоростью 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление останется на уровне 743 - 746 мм рт. ст. при высокой относительной влажности воздуха 82 - 88%.
По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни в регионе начнется заметное потепление. Ожидается, что температура поднимется до 0…+1 градуса. Такие условия могут привести к образованию гололедицы на дорогах, поэтому пешеходам и водителям следует быть особенно внимательными.
