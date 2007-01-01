Афиша Обнинск
Новость дня Погода

В Калуге усилятся морозы

Дмитрий Ивьев
14.12, 05:50
14 декабря в Калужской области сохранится зимняя погода без осадков. По данным синоптиков, небо будет облачным с прояснениями.

Температура воздуха утром составит около –8 градусов, к вечеру похолодает до –10. Ветер северный, слабый — порывы до 2 м/с. Атмосферное давление останется повышенным и составит около 747 мм рт. ст.

Метеорологи рекомендуют одеваться по погоде и соблюдать осторожность на дорогах, особенно в утренние часы, когда возможна гололедица.

