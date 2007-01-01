В Калужской области ожидается морозная погода
В субботу, 13 декабря, в Калужской области заметно похолодает.
По данным синоптиков, в течение дня будет облачно с прояснениями.
Утром температура воздуха составит около –5 градусов, к вечеру похолодает до –8. Ветер северный, порывы достигнут 7 м/с. Атмосферное давление останется повышенным - около 747 мм ртутного столба.
Жителям региона рекомендуется одеваться теплее и быть внимательными на дорогах, особенно в утренние и вечерние часы, когда возможны гололедица и пониженная видимость.
