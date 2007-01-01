В Калужской области ожидается облачная погода
Во вторник, 9 декабря, в Калужской области сохранится облачная погода. Местами пройдёт снег, преимущественно днём и вечером.
Температура воздуха будет держаться около нуля градусов.
По данным синоптиков, будет дуть южный ветер с порывами до 5 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм рт. ст.
Водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными из-за возможного ухудшения видимости и скользкой дороги.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь