Погода

В Калужской области ожидается облачная погода

Дмитрий Ивьев
09.12, 05:50
Во вторник, 9 декабря, в Калужской области сохранится облачная погода. Местами пройдёт снег, преимущественно днём и вечером.

Температура воздуха будет держаться около нуля градусов.

По данным синоптиков, будет дуть южный ветер с порывами до 5 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм рт. ст.

Водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными из-за возможного ухудшения видимости и скользкой дороги.

погода
