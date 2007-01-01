Афиша Обнинск
В воскресенье в регионе установится облачная и прохладная погода
Новость дня Погода

В воскресенье в регионе установится облачная и прохладная погода

В воскресенье, 7 декабря, на территории Калужской области ожидается облачная погода без осадков.
Ольга Володина
07.12, 06:00
0 348
Прогнозируемые температурные показатели будут близки к нулевой отметке в течение всего дня.

По данным синоптиков, утром и вечером столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Несмотря на слабый южный ветер скоростью 3-6 метров в секунду, из-за высокой влажности и температуры воздуха по ощущениям будет холоднее на 2-4 градуса.

Относительная влажность составит 77-86%, а атмосферное давление достигнет 756 миллиметров ртутного столба.

Синоптики предупреждают о вероятности образования гололедицы на дорогах и рекомендуют водителям и пешеходам быть особенно внимательными.

