Погода

Калугу ждет пасмурная погода

Дмитрий Ивьев
05.12, 05:50
В пятницу, 5 декабря, в Калужской области сохранится облачная погода без осадков. По данным синоптиков, температура воздуха днём составит около +2 градусов.

Южный ветер будет слабым, с порывами до 2 м/с. Атмосферное давление - около 753 мм рт. ст.

Погодные условия в этот день останутся стабильными, резких скачков давления или температуры не прогнозируется.

Жителям рекомендуется одеваться по сезону и следить за обновлениями прогноза, особенно при планировании поездок за город.

