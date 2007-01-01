Калугу ждет пасмурная погода
В пятницу, 5 декабря, в Калужской области сохранится облачная погода без осадков. По данным синоптиков, температура воздуха днём составит около +2 градусов.
Южный ветер будет слабым, с порывами до 2 м/с. Атмосферное давление - около 753 мм рт. ст.
Погодные условия в этот день останутся стабильными, резких скачков давления или температуры не прогнозируется.
Жителям рекомендуется одеваться по сезону и следить за обновлениями прогноза, особенно при планировании поездок за город.
