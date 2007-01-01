В Калужской области сохранится пасмурная погода
В четверг, 4 декабря, в Калужской области ожидается облачная погода без существенных осадков.
По данным синоптиков, температура воздуха днём составит около +2 градусов.
Ветер южный, слабый, с порывами до 2 м/с. Атмосферное давление останется стабильным - около 755 мм рт. ст.
Метеорологи не прогнозируют резких изменений погодных условий, что снижает риски для здоровья у метеозависимых людей. Жителям региона рекомендуется одеваться по погоде, особенно во второй половине дня, когда возможны небольшие колебания температуры.
