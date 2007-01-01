Афиша Обнинск
В Калужской области немного потеплеет

Дмитрий Ивьев
03.12, 05:50
В среду, 3 декабря, в Калужской области сохранится облачная погода без осадков. Утром температура воздуха составит около -1 градуса, днём потеплеет до +2.

Ветер южный, слабый - порывы не превысят 1 м/с. Атмосферное давление будет повышенным - около 755 мм рт. ст., что заметно выше нормы для региона.

Несмотря на сухую погоду, из-за температуры, близкой к нулевой отметке, на дорогах возможна гололедица. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.

погода
