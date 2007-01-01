В Калужской области ожидается пасмурная, но сухая погода
2 декабря в Калужской области сохранится облачная погода без осадков. Утром температура воздуха составит около -1 градус, днём потеплеет до +1.
Ветер южный, слабый - порывы не превысят 1 м/с. Атмосферное давление будет повышенным - около 751 мм рт. ст., что выше среднего для региона.
Несмотря на сухую погоду, из-за колебаний температуры около нулевой отметки на дорогах возможны отдельные участки гололедицы. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.
