Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается пасмурная, но сухая погода
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается пасмурная, но сухая погода

Дмитрий Ивьев
02.12, 05:50
0 203
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

2 декабря в Калужской области сохранится облачная погода без осадков. Утром температура воздуха составит около -1 градус, днём потеплеет до +1.

Ветер южный, слабый - порывы не превысят 1 м/с. Атмосферное давление будет повышенным - около 751 мм рт. ст., что выше среднего для региона.

Несмотря на сухую погоду, из-за колебаний температуры около нулевой отметки на дорогах возможны отдельные участки гололедицы. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhqOWxyTGNMTHFXSFdaUWhYNnNnd3c9PSIsInZhbHVlIjoicXRmWEw2cG1lRldZaDZiWUE1MWh3THRjbVpOOEpNeWJKMVFhMk9IWE1uRmxpMFRiY0NSbjU1R2hFaThvYzFsRy9YZjlGOE5jak5KYmZybkhhcEdYMm5QbGFCdWsvRmxwZEtWSnVKa3FRZnNBeVlvRHVtV3psZW5JQm1GRUl3MjEzeittbzgrNFRDOHBJT1Z2Rm96d1NIVTVsL3BUdUwwSEVXSUk5Q0IwdE1FZk54UnprUnpBL2VPTmdVUnJMS1Fqb2tyb0xUcDJXZ3pnSHBVd09ucnlxSWZTVkNoRFdKVnRvRUZ4ZCs3RGRhM3V2aFk5aTE5YTJUaGZVNFV5VVBVaFR5dW5PT1FPRUFqQTcwNk41SlZOWTJCOHRyYnBaNVV3YmRiRk4yMGFsVzNZMW82a3ovVVF5N0UwQjRWMlV0UlJPNG9nREdFaDlLLytuWXRmZ1dpYnVETmV1U292WUpLR1NtaG1BUm0wRzhDbVRZNUNPWGVQQk9yU3Jzdy85RUlyYzlyblFWNHR6WEYrQnN3djFNMHBWMXdFbElQU1hETGRvRHB4YnYzZ2RzRnNUQnlzQk5YWnVXOFVIbzFZVlJjeCIsIm1hYyI6IjQ0YTQyYmJlNGY2ZTFmMWJiYjllMGM3NmViZmFhYjU1NTNlMzY4NWQ3ZjhlZDhiYjQzM2FiOThhYmJmYTI5MDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9WYjl0dzdQbmNlMWY5cHFHOWdyUmc9PSIsInZhbHVlIjoiQ01jSG1HU0JuNHVCR1hUVGJWOVlKdzBHWmxhNjBRWDQrN09xTGdDRlF3YUlBcFBycjhoSnU3RmVwWFlJSnhIR1BuZ3V1Q1FySzUwdG9tWi9Vd2hLanJxNGhjbExGWnVxSm15MDh4VWthSEdrSGlJUGxpNnpqNVpXbmUwVlFCMFpOSFRpSlBxVldLaUhUSXNwQnk4WmpnRGx0UWJZMkdBdGl1N2RQL0lGTmI2bERTRDJrYkVhTis3SU02MGNhb2JUYmlCTGNCWjk2b2Z2S0J2MEs3M25Ra1ZxZ056eGdGd1ZGVkdFUmJ0ZlA4eEpnZnViVG9JL0ZRbTNZSFVMWnJKeTE1UmcxWElvcEZIMzhvQXFuTlhyTlhSMWZzbTZyUmlxdWRnbU56SzB5K3h5ZDZzVDY2SlR5UHZzUk9ENHFJVjV4UnFqWWtkVFZTaTYrZHZrWEx2OUM2d0xuOUJCMEladEhoOThHMGU3RjBoL09WTTlPRHFsbHkremhaYWFkNWRmY2ZOMTJCcExOY004NU9IMkQ0eURENnJySFFUVDM1QnM5OW5zWVRtOUk0SUE2N3hWVndCSWZSN1RrK0pqV1N5d2ZGWTRvMVV1aEQxZHZvTWRTeEM3cVZ2RkFzQW5hU0FKeEp1WWVzNFFHNU9ZWDRwNDRsZXowVDNPUXBFMVQweFBZYTJ5T2lpMVRiTHNFUjUvdUFTQWxmNlZ0NFFBL2d6eldEdURQZndNVkV5dlkvQjVUNHovTTBucDJXTVpXQmRlVkdsZU1Kdnd1bUhORjhHZGgvYnY3MTAzcGdGYVlaY1kydEJVSjYxbENWdzhjbTB3b2o5M0VVR3hQSE1HczRLNyIsIm1hYyI6IjkyZTZmNzdiYzUwMGI0MzY0YjBiYjQwOTI4NmYzZGY4NDJkZTBkYzJmN2JkZmY0ZjZkMzliN2E0NjVhZDg5ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+