Первый день календарной зимы в Калуге подарит городу мягкую и задумчивую погоду

Настоящая зима в Калугу пока не спешит. Первый день декабря встретит горожан по-осеннему сдержанно, но с зимним намёком на утренние туманы.

Утро окутает местами лёгкая дымка, а столбик термометра остановится на отметке –1 °C. К полудню воздух прогреется до нуля, создавая ощущение легкой промозглости.

Погоду будет определять слабый юго-восточный ветер, чьи порывы не превысят 7 м/с. Атмосферное давление в норме, а магнитное поле спокойное, что сулит хороший день для всех, кто чувствителен к геомагнитным изменениям.

Идеальный день, чтобы, не спеша, выпить горячего чая и полюбоваться на засыпающий под мягким светом город.