В воскресенье Калугу ожидает тихий пасмурный день
Столбик термометра будет демонстрировать слабоположительную температуру: утром около -1°C, возможен легкий иней, а днем воздух прогреется до +2°C.
Атмосферное давление стабильное, что указывает на отсутствие резких перемен в погоде.
Ветер будет практически неуловим, всего 1-2 м/с, что создаст ощущение полного штиля.
Однако высокая влажность, которая составит 80-87%, в сочетании с низкой температурой, может создавать ощущение сырости и прохлады.
Рекомендуем одеваться теплее, выбирая непродуваемую и непромокаемую одежду, чтобы комфортно чувствовать себя в течение всего дня.
