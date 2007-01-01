Афиша Обнинск
В воскресенье Калугу ожидает тихий пасмурный день
Погода

В воскресенье Калугу ожидает тихий пасмурный день

Столбик термометра будет демонстрировать слабоположительную температуру: утром около -1°C, возможен легкий иней, а днем воздух прогреется до +2°C.
Михаил Тырин
30.11, 07:00
0 309
Атмосферное давление стабильное, что указывает на отсутствие резких перемен в погоде.

Ветер будет практически неуловим, всего 1-2 м/с, что создаст ощущение полного штиля.

Однако высокая влажность, которая составит 80-87%, в сочетании с низкой температурой, может создавать ощущение сырости и прохлады.

Рекомендуем одеваться теплее, выбирая непродуваемую и непромокаемую одежду, чтобы комфортно чувствовать себя в течение всего дня.

