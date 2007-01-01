Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается пасмурная погода
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается пасмурная погода

Дмитрий Ивьев
28.11, 05:50
0 429
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 28 ноября, в Калужской области сохранится облачная погода без осадков. Температура воздуха в течение суток будет держаться около +2 градусов.

Ветер западный, порывы достигнут 4 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм рт. ст., что соответствует норме для региона.

Несмотря на отсутствие дождя или снега, из-за положительных температур и влажности на дорогах может быть скользко. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJrakRKU0RiVFNLTVNFMGtKNDJNOGc9PSIsInZhbHVlIjoiemYvN0FxMWdBbmdSakdodlB3T3p5ZG5qd2JDWlZ1TWhzeERDMVl6a1BlRDJnZUh4ZVpyMzhPdTZpUTlsMnhQd2NqWGJlVjl4NDB5YkRhOTZ0YnNTbWNINmFBdVFsU0syU2FoZ0MxYy9jQlprbnFYaGdzcUlHSzJqQVMydXhmSzRkT25uVlh4dUt6WXhqazBNTE9Eb3pkZHIvZ2wyQ2QzRG9aRTY0UURSS1QwcjhDTHdDZ0YxZEJwejRadkFmSDB3KzNSWlVjSVVsbmRoM3hqQzFwOHNKWmlQYkdsVTlEM292amdTYmQ4U3NsUFFxSXZKdEZsSzdpSmVlWlZYK2srdlorZlBaRThzZy9kN2FLTm10Tmx4NnJiZXlhUEIrSXJqa3J4NHQrcEUxd3ZxRDFpaGt4b0hPcmZ0Qmd4Z2VlRTNjeWJSb3pjWDYyRXdnODNTSWdJU0l6VG9Bd0lCMXFMUzRPUFZkZG0rRlZuQ1d6cy9QTUFhanFsSVVzaVQ0T1ExSGZnY3JVdWpSZXVJUTI2UWZTcTlSeURudURrSjRJbGxEMGZpQ3pMZHpUbTg5cGhtM0FOaEZRbzduMGZ6Y1oxeiIsIm1hYyI6IjgyZTA0NDZjYjQwYmQ4OGYwY2UyMDM4N2MyYTEyYWM1MTQzZmUzMThmMTA3ZDEwOTBlNDBiZTdhZmMyM2I1N2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdkVzJtTWRRRDNlMFA4U1EwMm9vMlE9PSIsInZhbHVlIjoiMFdNSElDR0d4YVVGUHBNY3JwcEhZbi8rNkxVQVRvNFFHWkI3OFZOa0ZmbjJPV0RGQW5CZHVVOS82ay9GV2ptVFFwTDFtYy9RT0ZEVnhWYWhQVGwrNUdNY3dhd05XNm1qSXA0WHkyOTdGSllEMXpLZXZpMmVWSjhMTWVDMERPY2NmYzVLUWdRRDIxeHRsZG9vTlVPVU80RHNiQVlVWktSVFUxZkFBaDI0Q2h0NjZ0SHZVZlFNdmQwcWxyWlpxWjduYVJ5NnJubWg4RUdmZHdkcGxHb0JkNkpoVmNXZnlueFZJVWFpclhjUUNTN2NLeFRNUllOSzFqMU1CQ2FZRzNxc3gyZkFRL3UzOVlZS2RXMi8rZHc0b3VnaWRaY1UvZ2YzVm9pekZqcURpUUpOeERESE9HcWR2MEdvd0NFZmN3ZGtoUEZ2V1kzdnBUVnduZ255Mk9icFFoV1dKUDNGVlhZUmtlUkRWbXlTSUpmdGwrNzh6a1NDM0ZnVzUvYXdVdjJsaGxaUEZRempNL0dDUTFTcEhKREhZRUNLanczUVhYOW5HaytxVFp6TllCYUt0QWdtWjlqdWVkbHFsOC96S2xWUE9KYzNiQXluYlIrRU9VVW5Bczk0UC9vRHdzRGpDVWlNOWFNeXQ3TURHK3JGQ21aUGNQR0s0VDluQ21WU0UrWVlPazVTSlNWRDhxUGpJRlBHT1FGaGxDVW1iUnVoM2pjakZidzcwcG54OE1qOTBkdWxJQTlnRFNxWGdLVFQrYXJtY1piKzdtL2ppdzhKUnJJWno1a2Y5NEU2YnpXK21ENU5CaTdkekdweEh0SmdvUVd2UkV4WlF1d0hFN1B3dWRGKyIsIm1hYyI6ImM1ODdiYTYzY2MwZDg2NDk4ZDdiMzk0YzVkNTQ2YzFmYTJkMmMwMGM1NWNmMzVkYWYwY2I4YmUyMjJlMTM4NmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+