В Калужской области ожидается пасмурная погода

В пятницу, 28 ноября, в Калужской области сохранится облачная погода без осадков. Температура воздуха в течение суток будет держаться около +2 градусов.

Ветер западный, порывы достигнут 4 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм рт. ст., что соответствует норме для региона.

Несмотря на отсутствие дождя или снега, из-за положительных температур и влажности на дорогах может быть скользко. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.