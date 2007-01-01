В Калужской области ожидается пасмурная погода
25 ноября в нашем регионе сохранится облачная погода. Местами пройдут дождь и мокрый снег.
Температура воздуха утром составит около -1 градуса, днём потеплеет до +1. Ветер южный, порывы - до 3 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 745 мм рт. ст.
Из-за осадков и температуры вблизи нулевой отметки на дорогах возможна слякоть и отдельные участки гололедицы. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.
