Погода

В Калужской области ожидается холодный ветер

Дмитрий Ивьев
23.11, 05:50
23 ноября в Калужской области сохранится облачная погода. Местами пройдут дождь и мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет держаться около нуля — от –1 до +1 градуса.

Ветер северо-восточный, порывы достигнут 5 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм рт. ст.

Из-за осадков и температуры, близкой к нулю, на дорогах возможна гололедица и слякоть. Жителям и водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

