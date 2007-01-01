Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается пасмурная погода
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается пасмурная погода

Дмитрий Ивьев
22.11, 05:50
0 201
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 22 ноября, в Калужской области сохранится облачная погода. Местами пройдут дождь и мокрый снег. 

Температура воздуха утром составит около +1 градуса, днём потеплеет до +3. Ветер северо-западный, порывы - до 3 м/с. Атмосферное давление - около 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы для региона.

Из-за осадков и положительных температур на дорогах возможна гололедица и слякоть. Водителям и пешеходам рекомендуется быть внимательными.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkExYlFoWFE1cnduYjV6ZjhoYm1XeWc9PSIsInZhbHVlIjoiRlpxc0J5WDdJTU00eUxNMUNDaEdQVUVVdExXWEdLQ3FGSE9vWFp2NHAxMHQxZ213dzZOcmcvRkZ2K1pLRDlRdjFVYWRWSEk2TmNRK2ltYi9HdXdPcGZDbjFKeVRGQkxyNml2OGlCYno3UUNjMWowTHBtWEMvRm1LWi80Mi96MHIxTjhELzNqeVRUbEswZFFRdTRJSkhjUmt5bm9FdkZRdUkvbVZrL3gzRVMzYlZVVzFIL2gzcEQrem5PeXp3aXFSSS9jU0FDTDdBUWJINjNFb0RUaGV4MHJNb3BhUWFBd0wwcFB3Y0JBd0h6WnF5b2pWYlhiTEpnZVdXeFplcGZYamx1bU9Cc25rUUJJNUVaZ290Q3k0RllndHc2NXZobWNCN2JoWlBscUZuYTd3NG9uUVhZemt0WjVHRkhwVmVyRkFXSW96VVhrbXJYRU84ajBRZXR6RWkrOCs3UTEyNWQ1VDRFa0VwSTFBZ3M0NCsvRlZLRlNnNExsZW9EaFhiYzh2UWl4c3dTeUxSL2FXL1pyOXVzTXpmRUoxWlFZY21JcjY0cVNxZVI2MmdWMmJTMzBoS1B0WTVQWVpUd2xkZUF0MCIsIm1hYyI6IjFkMTI3MTYwMDg0NmE1MjEzNjI5NzNmZWMzODZmOWI4OWRiZWU2NTRlNjRkYmYwYTk0M2VkM2ZhYjZmZTM4YTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldrRDFSWTY1UjcyeDF1Q0FOcXZyWFE9PSIsInZhbHVlIjoiVDRVYWJSOE9rRHFHWXp6Vmlzc2twcy9PckZBbml1azdwZXNTMGVUejM5S29FV0YxNG90WlJUeWlXZmJoMFk1cTAyeWdTMi9KZVhlZEtWeG5LV25TSnh2cmU4Undad3FaKzYyU1Uxazk1bXRmd3ppckZZQUd4U3c2Y291OVV5WDZ5elA2VnlnaE1jVGROT3VyZzJKQnZBZSt4QXFYS1FTOTU2MTl0T1Awc3NhQkhWSWJKQVVmNTRVZENZbXlTd1pJdTZJNkVucFJSQ3dXVGlna0N4SjRZcjNSWXhjS0xCMEFyS0xyUzVnY2pyRVkxS0gybi9TUG5JeFM0QTRlb0dXSDNNUXlHK1hPYTlKNU4xMFVabzFsdUI1emk4aVN6Q2ZUazdoSHcxTWZLcTU5OWQrU2RnVnZHR1BuQkxBRStkNG5JSTFLMEcyMWZsSDN0TXdrOElzdzkrS1NnYktrSVVXZ1JBM3RJb1NEOW1RMm9JY3dYRTV5WkxVNkdlRHAzemZhREx0eUVqTGZZYWxMZ1FhdHBMbjZXK2p2SWovR0dpN1c5UXQ5UW9Mc2dHZVdhRkJrTWtZTTk4MkdCNkszU0hZeDBsbm1wMUpXamlNdEVRcyt2cVdGYzhucUxsOE90M2ZDN1FNMnpScGhWdjJKQllMdjNkT1FEZERNZGR3bElaTkJFMEZDdzA0cnZXNWt0ZkxhZzNWMzU2WWFOM2JWdnNQa1huMW9Bbm1wQlArSWN0eEgzQUNjVFlEL2JuNmUwNnNST1pqeGZVdlBSRFM3R1RHS2liUWdkejVLbXlHcnNQNzA0b3ZTM1BzYmkvYktVa2hDbGFsSmNFZll0MnNPU2h4VyIsIm1hYyI6ImRhNmMyYmEzMTQ2MTM4ZDNiYzRjODUwMTc1N2I3MzM4NDk1YjY4YzRlMTczYjA2M2ZiMjM4NjZiMTNiYjZjOGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+