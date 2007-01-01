В Калужской области ожидается пасмурная погода

В субботу, 22 ноября, в Калужской области сохранится облачная погода. Местами пройдут дождь и мокрый снег.

Температура воздуха утром составит около +1 градуса, днём потеплеет до +3. Ветер северо-западный, порывы - до 3 м/с. Атмосферное давление - около 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы для региона.

Из-за осадков и положительных температур на дорогах возможна гололедица и слякоть. Водителям и пешеходам рекомендуется быть внимательными.